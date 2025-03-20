Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала редкое фото с дочерью от актера

Возлюбленная Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкие кадры с дочерью Изабеллой Джеймс от актера. Снимками она поделилась в соцсети.
Хантингтон-Уайтли в черном топе и джинсах сделала общий кадр с дочерью в Лондоне. Модели также сделали укладку с локонами и нюдовый макияж. На других кадрах она показала интерьер их дома и дизайн спальни дочери.
Модель состоит в отношениях с Джейсоном Стэйтемом, который старше нее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке.
В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Роузи Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с актером после того, как подрастут их дети.