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Катерина Ковальчук вышла в свет в откровенном наряде с глубоким декольте

Актриса появилась на вручении премии Prix d'Excellence de la Beaute, организованной журналом Marie Claire
Катерина Ковальчук / фото: соцсети
Катерина Ковальчук / фото: соцсети

Актриса Катерина Ковальчук появилась на публике в откровенном платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Знаменитость приехала в ярком наряде на вручение премии Prix d'Excellence de la Beaute, организованной журналом Marie Claire, и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

Актриса замужем за шоуменом Гариком Харламовым. Юморист начал встречаться с артисткой через месяц после официального расторжения брака с Кристиной Асмус. От звезды «Интернов» у артиста есть дочь Анастасия.

Харламов говорил подписчикам, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а 7 августа супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.