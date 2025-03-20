Звезда «Кухни» увезла дочь на Шри-Ланку

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, улетела с дочерью из России. Звезда призналась в личном блоге, что забрала девочку на время каникул на Шри-Ланку, где находится их семья.
Артистка объясняла подписчикам, что привыкла «зимовать» в теплых странах, поэтому их отъезд никак не связан с политическими событиями. По словам знаменитости, ее супруг больше 10 лет занимается на острове бизнесом, и за это время приобрел недвижимость.
В декабре 2024 года Горбань увезла на Шри-Ланку своих двух собак. Звезда отмечала, что питомцы такие же члены семьи, и они не хотят с ними разлучаться.
У Горбань двое детей. Она воспитывает Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году. А в начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года знаменитость во второй раз стала матерью, она родила сына Нилана в одной из клиник Майами.