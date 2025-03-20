Звезда «Кухни» увезла дочь на Шри-Ланку

У Горбань двое детей. Она воспитывает Стефанию от осветителя Олега Филатова, с которым развелась в 2018 году. А в начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал кинооператор Кирилл Зоткин. И 5 августа 2021 года знаменитость во второй раз стала матерью, она родила сына Нилана в одной из клиник Майами.