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41-летняя звезда сериала «Универ» опубликовала откровенное фото в боди

Актриса Наталья Рудова выложила откровенное фото в соцсети

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова опубликовала откровенное фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

Наталья Рудова, фото: соцсети
Наталья Рудова, фото: соцсети

41-летняя звезда сериала «Универ. Новая общага» предстала перед камерой в бежевом боди на тонких бретелях. Данный наряд обнажил часть спины и ягодиц артистки. При этом она позировала, сидя на полу с разведенными в стороны ногами.

В то же время знаменитость распустила волосы и сделала объемную укладку, нанесла макияж в коричневой гамме и продемонстрировала белый лак на ногтях.