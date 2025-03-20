Роскомнадзор прокомментировал требование запретить турецкие сериалы в России

До этого с требованием запретить показ турецких сериалов выступило общественное движение «Ветераны России». По словам председателя движения Ильдара Резяпова, сериалы негативно влияют на демографию, так как создают нереалистичный образ мужчины и россиянки «теряют интерес к нашим кавалерам».