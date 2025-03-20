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Продюсеры десятого «Форсажа» отказались сотрудничать с рэпером из России

Рэпер Vtornik получил предложение, а потом отказ от сотрудничества от продюсеров голливудской кинофраншизы
Кадр из фильма «Форсаж 10»
Кадр из фильма «Форсаж 10»

Продюсеры фильма «Форсаж 10» предложили рэперу Vtornik (настоящее имя — Макс Никитин) поучаствовать в саундтреке картины, однако узнав, что он из России, отказались сотрудничать. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Уроженец Ставропольского края сделал фонк-версию своего трека Money Rain, которая завирусилась в социальной сети TikTok. Дорожка собрала миллион прослушиваний со всего мира, липсинки и эдиты.

Продюсеры «Форсажа» прислали Vtornik сообщение с предложением вставить в фильм этот трек или другую работу автора, однако замолчали, узнав о его гражданстве. После они отозвали предложение, сославшись на современные трудности в контакте западных стран с Россией.