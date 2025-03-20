Умер актер фильма «Звезда пленительного счастья» Вадим Жук

Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде, он окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Артист являлся лауреатом Царскосельской художественной премии за произведение «След в след, или Любовь к классике». Успел сняться в более чем в 15 фильмах.