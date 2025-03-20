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Умер актер фильма «Звезда пленительного счастья» Вадим Жук

Артисту было 78 лет
Вадим Жук
Вадим ЖукИсточник: Legion-Media.ru

Умер российский актер, поэт и драматург Вадим Жук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова его жены Марины Курчевской.

Артист, известный по фильму «Звезда пленительного счастья», скончался в возрасте 78 лет. «Да, он скончался сегодня в 11 утра», — сказала супруга актера.

По информации Пятого канала, трагедия произошла в Суздале, куда из Москвы Жук приехал на юбилейный Международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест».

Отмечается, что «утром того дня» актер еще был на завтраке в гостинице и общался с коллегами, но жаловался на недомогание.

«После еды он поднялся в номер, где и ушел из жизни. В этот момент рядом с ним находилась его супруга», — говорится в материале.

Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде, он окончил театроведческий факультет Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Артист являлся лауреатом Царскосельской художественной премии за произведение «След в след, или Любовь к классике». Успел сняться в более чем в 15 фильмах.