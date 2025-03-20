58-летняя Рената Литвинова снялась в спортивном костюме и шпильках

«Образы моей героини не будут повторяться ни разу в спектаклях. Каждое исполнение роли будет продолжением из жизни моего персонажа, которую снова будут звать Маргарита (почти во всех своих фильмах и спектаклях играю Маргарит)», — говорила звезда.