58-летняя Рената Литвинова снялась в спортивном костюме и шпильках

Рената Литвинова снялась в стильной фотосессии накануне премьеры своего спектакля «Священное чудовище». 58-летняя актриса примерила спортивный костюм модного бренда, состоящий из черных легинсов с белыми лампасами по бокам и темно-синей куртки с белыми вставками.
Звезда дополнила свой образ туфлями-лодочками на шпильках. Для некоторых кадров она позировала в черных солнцезащитных очках. Литвинова уложила волосы в стиле «голливудской волны» и сделала макияж с черными стрелками и коричневой помадой.
«Красивый образ», «Необычный образ. Вам, кстати, идет», «В этом костюме выглядите суперсексуально. Бесподобная», «Восхитительная, чувственная, безумно красивая Рената», «Сногсшибательно», — писали поклонники.
Премьера спектакля «Священное чудовище» состоялась 16 марта в Theatre Hebertot в Париже. Актриса признавалась, что сменит несколько нарядов во время постановки.
«Образы моей героини не будут повторяться ни разу в спектаклях. Каждое исполнение роли будет продолжением из жизни моего персонажа, которую снова будут звать Маргарита (почти во всех своих фильмах и спектаклях играю Маргарит)», — говорила звезда.
Напомним, Рената Литвинова в 2022 году переехала в столицу Франции. В Париже она играет в театре, а также принимает участие в модных показах.
Ранее Рената Литвинова показала себя в новом образе с тонкими бровями.