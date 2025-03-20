В 2012 году Уизерспун основала компанию Pacific Standard, которая произвела на свет такие фильмы, как «Исчезнувшая» и «Дикая». Через несколько лет Риз объединила свои продюсерские проекты в крупную медиакомпанию Hello Sunshine. По данным Forbes, в 2021-м Уизерспун стала самой богатой актрисой мира. После продажи акций Hello Sunshine частной инвестиционной фирме Blackstone ее состояние составило 400 миллионов долларов.