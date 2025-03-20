Голливудские звезды зарабатывают миллионы, но немногие ограничиваются лишь гонорарами за съемки. Некоторые из них активно вкладывают деньги в бизнес, создают собственные компании и бренды. Порой это приносит даже больше прибыли, чем блокбастеры. О самых предприимчивых актерах читайте в статье.
1. Риз Уизерспун
Эту блондинку называют самой успешной бизнес-леди Голливуда, и неспроста. В 2000 году в возрасте 24 лет Риз Уизерспун создала свое первое продюсерское предприятие Type A Films. Фирма занималась кинопроизводством и выпустила комедийную трилогию «Блондинка в законе», в которой Уизерспун исполнила главную роль.
В 2012 году Уизерспун основала компанию Pacific Standard, которая произвела на свет такие фильмы, как «Исчезнувшая» и «Дикая». Через несколько лет Риз объединила свои продюсерские проекты в крупную медиакомпанию Hello Sunshine. По данным Forbes, в 2021-м Уизерспун стала самой богатой актрисой мира. После продажи акций Hello Sunshine частной инвестиционной фирме Blackstone ее состояние составило 400 миллионов долларов.
Известно, что Риз еще с юных лет проявляла предпринимательские способности. Она продавала одноклассницам собственноручно разрисованные заколки для волос, что едва не привело к исключению будущей звезды из школы.
2. Джаред Лето
Лауреат «Оскара» и фронтмен группы Thirty Seconds To Mars — не только известный актер и музыкант, но и успешный инвестор. Уже более десяти лет Джаред Лето вкладывает средства в перспективные предприятия, многие из которых стали лидерами в своих отраслях.
Джаред лично принимает финансовые решения, тщательно анализируя потенциал стартапов. Он ищет инновационные проекты с сильными командами, способными воплотить грандиозные идеи в жизнь. Среди наиболее выгодных его вложений — Uber, Airbnb, Nest и Spotify. Кроме того, Лето создает и собственные проекты. Это компания цифрового маркетинга Hive и сервис для онлайн-трансляции концертов VyRT.
3. Леди Гага
Предпринимательская деятельность певицы и актрисы охватывает сразу несколько направлений. В 2012 году Леди Гага помогла своим родителям открыть в Нью-Йорке ресторан итальянской кухни. Заведение Joanne Trattoria, названное в честь тети звезды, быстро стало популярным благодаря семейным рецептам и уютной атмосфере.
В 2019 году Гага запустила бренд косметики Haus Laboratories, представив собственную линейку товаров для макияжа. Затем она заключила сделку с сетью магазинов Sephora. Кроме того, певица создала для своих поклонников социальную сеть Little Monsters. Платформа позволяет фанатам общаться, делиться контентом и получать эксклюзивные материалы от артистки.
4. Марк Уолберг
Вместе с братьями Донни и Полом известный актер и продюсер Марк Уолберг открыл сеть бургерных. Рестораны Wahlburgers получили широкую известность, и о них даже сняли одноименное реалити-шоу, которое транслировалось на американском ТВ.
Однако не стоит забывать, что Уолберг известен своей любовью к спорту и здоровому образу жизни. В 2019 году он инвестировал в международную сеть фитнес-клубов F45 Training. Марк также владеет долей в компании AQUAhydrate, выпускающей воду с уникальной смесью минералов.
А в 2022-м Марк стал главным инвестором бренда текилы Flecha Azul, основанный его друзьями: мексиканским гольфистом Авраамом Ансером и бизнесменом Ароном Маркесом.
5. Сандра Буллок
Обладательница престижных кинопремий прославилась своим ресторанным бизнесом. Свое первое заведение Bess Bistro Сандра Буллок открыла в Остине, штат Техас. Но несмотря на популярность, ресторан закрылся в 2015 году. В 2009-м она запустила проект Walton's Fancy and Staple, который сочетает в себе пекарню, кафе, цветочный магазин и службу кейтеринга.
В 1995 году Сандра основала собственную кинокомпанию Fortis Films, и среди успешных картин с участием актрисы — «Мисс Конгениальность», «Любовь с уведомлением», «Затерянный город».
Буллок также активно инвестирует в недвижимость и владеет несколькими домами и коммерческими помещениями в разных штатах США. По данным Forbes, имущество Сандры оценивается в более чем 60 миллионов долларов.