Турецкий актер Джан Яман попал в неловкую ситуацию из-за вопроса о Юре Борисове

Звезда турецкого сериала «Ранняя пташка» Джан Яман попал в неловкую ситуацию на премьере фильма «Эль Турко» из-за вопроса о Юре Борисове. Об этом сообщает сайт «Страсти».
У Ямана спросили на мероприятии, хотел бы он поработать с Юрой Борисовым в будущем. На это турецкий актер ответил: «Я не знаю Юру Борисова, покажите мне ее фото, покажите сейчас же».
При этом артист признался, что смотрел фильм «Анора». Он назвал картину Шона Бэйкера фантастической.
Джан Яман приехал в Россию на премьеру исторического блокбастера «Эль Турко», в котором сыграл главную роль. Сюжет картины разворачивается в XVII веке — после поражения турок в битве за Вену янычар Хасан Балабан бежит из плена, скрывается в итальянских Альпах и влюбляется в помогающую ему девушку Глорию.
Ранее Джан Яман рассказал, что хотел бы поработать с российской актрисой.