В Выборге пройдет фестиваль «Окно в Европу»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оргкомитет фестиваля российского кино «Окно в Европу» сообщил, что XXXIII смотр пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.
Программа будет состоять из конкурса игрового кино, неигрового кино и короткометражной анимации. В ближайшее время будет объявлено об открытии приема заявок.
Выборгский киносмотр, который проводится с 1993 года, является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация.