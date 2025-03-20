В Выборге пройдет фестиваль «Окно в Европу»

Выборгский киносмотр, который проводится с 1993 года, является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация.