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В Выборге пройдет фестиваль «Окно в Европу»

Мероприятие состоится с 8 по 14 августа
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оргкомитет фестиваля российского кино «Окно в Европу» сообщил, что XXXIII смотр пройдет в Выборге с 8 по 14 августа.

Программа будет состоять из конкурса игрового кино, неигрового кино и короткометражной анимации. В ближайшее время будет объявлено об открытии приема заявок.

Выборгский киносмотр, который проводится с 1993 года, является старейшим национальным кинофестивалем в России. У его истоков стояли кинорежиссеры Марлен Хуциев, Савва Кулиш, Станислав Ростоцкий, а также композитор Микаэл Таривердиев. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области и Русско-Европейская киноассоциация.