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О чем сериал и фильм «Твин Пикс»: кто же все-таки убил Лору Палмер

В начале 90-х Дэвид Линч и Марк Фрост создали не просто историю о маленьком городке, а целый мир, в который хочется возвращаться снова и снова. Вспомним, о чем был "Твин Пикс": скрытые смыслы, главные герои и итоги сериала. Также в статье мы поделимся интересными фактами об этой кинокартине.
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Кайл МакЛоклен в сериале «Твин Пикс»
Кайл МакЛоклен в роли Дейла Купера в сериале «Твин Пикс»

«Твин Пикс» оказал колоссальное влияние на телевидение и поп-культуру, став культовым благодаря своему необычному сюжету, уникальной атмосфере и запоминающимся персонажам. За два сезона оригинального шоу, один полнометражный фильм и триумфальное возвращение (третий сезон) в 2017 году Линч породил целый феномен и волну подражаний. Одна из ключевых особенностей проекта — тайны, которые до сих пор будоражат умы фанатов. Мы решили разобраться в тонкостях сюжета легендарного сериала. О чем был «Твин Пикс» — читайте в статье.

Ключевые смыслы, темы и идеи сериала и фильма «Твин Пикс»

Премьера «Твин Пикса» в США состоялась 8 апреля 1990 года. В России сериал впервые показали 4 ноября 1993 года. В мае 2017 года, спустя почти 25 лет, вышел третий сезон культового проекта.

В 1992 году вышел полнометражный фильм «Твин Пикс: Сквозь огонь», который стал приквелом шоу. Главная героиня — Лора Палмер. В киноленте раскрывается предыстория и подробности гибели девушки. 

Культовую фразу «совы не то, чем кажутся», пожалуй, можно применить не только к птицам, но ко всем обитателям городка и даже к самому сериалу. Ведь почти каждый персонаж вел двойную жизнь, а шоу представляло собой уникальный сплав мистического триллера и мыльной оперы. И подобное двоемирие наблюдалось почти во всем: по задумке Твин Пикс находился на окраине штата Вашингтон, рядом с Канадой. Дэвид Линч создал мир, где границы между обычной жизнью и пугающей неизвестностью исчезают, а реальность пересекается с вымыслом. В этом отражается философия и взгляд на жизнь самого режиссера, который и в простых вещах видел нечто зловещее и сверхъестественное. Таким образом, он как бы поставил под сомнение материальность нашего существования. 

Важное место в киноязыке Дэвида Линча занимали сновидения. Будучи поклонником трансцендентальной медитации, режиссер наделял их особым значением. Именно поэтому герои получали важные подсказки в снах или видениях. Сакральны и бесконечные густые леса Твин Пикса — они выступали средоточием древней потусторонней силы, откуда исходило зло. Боб в этом смысле воплотил то самое абстрактное темное нечто, с которым людям приходится бороться. Он служил метафорой внутренних демонов, с которыми сталкивается каждый из нас. Находясь под влиянием Боба, Лора олицетворяла борьбу между светом и тьмой и стала символом потерянной невинности.

«Твин Пикс» в первую очередь исследует людей: наши скрытые страхи, природу добра и зла внутри нас. Сериал поднимает вопросы о судьбе и выборе, предлагая зрителю самому искать ответы.

В чем смысл концовки сериала «Твин Пикс»

Кайл МакЛоклен и Шерил Ли в сериале «Твин Пикс»
Кайл МакЛоклен и Шерил Ли в роли Дейла Купера и Лоры Палмер в сериале «Твин Пикс»

В финальной серии Купер перенесся в прошлое, чтобы спасти Лору Палмер. Однако в момент, когда он взял ее за руку, она с криком исчезла. Герой попал в альтернативную реальность, здесь его зовут Ричард. В поисках Лоры он приехал в Техас, где встретил точную копию девушки — Кэрри Пейдж, которая не помнила свою прежнюю жизнь. Дейл убедил ее отправиться с ним в Твин Пикс. Однако там, в доме родителей Лоры, герои нашли незнакомую женщину, которая сказала, что никогда не слышала о семье Палмеров. Агент вышел на улицу, оглянулся в растерянности и задал вопрос: «Какой сейчас год?». В финальной сцене Кэрри услышала голос, зовущий ее Лорой, и вскрикнула. Затем повсюду погас свет — так серия закончилась.

Финал можно трактовать по-разному. Возможно, Купер действительно изменил прошлое, но создал параллельную реальность, где все сложилось не так, как он ожидал. Лора в этом мире забыта, но ее сущность не исчезла, и крик в конце разрушил иллюзию, словно намекая, что историю нельзя переписать. Другая версия предполагает, что за попытку вмешаться в хронологию герой попал в искусственно созданный мир, ловушку некой высшей силы. Некоторые считают, что концовка, как и весь третий сезон, — это сон Купера или его попытка осознать реальность в искаженном восприятии. Возможно, агент все еще пребывал в безвременье, в Черном или Белом вигваме.

Как бы то ни было, финал остается открытым. Дэвид Линч славился тем, что отказывался объяснять смысл своих картин. Режиссер намеренно сохранял интригу и простор для интерпретаций, призывая зрителей делать на основе увиденного собственные выводы. 

Интересные факты о «Твин Пиксе»

Анджело Бадаламенти
Анджело БадаламентиИсточник: Алексей Молчановский

Собрали самые интересные факты о «Твин Пиксе».

  • Изначально Дэвид Линч и Марк Фрост планировали назвать сериал «Северная Дакота», поскольку события должны были разворачиваться в этом штате. Однако позже они решили перенести действие на северо-запад США, в вымышленный город Твин Пикс.

  • Композитор Анджело Бадаламенти сочинил знаменитую «Тему Лоры» всего за 20 минут, основываясь на устном описании образа девушки от Линча.

  • Согласно одной из легенд, актер Фрэнк Сильва, сыгравший Боба, изначально работал декоратором на съемочной площадке. Режиссер заметил его и решил задействовать в роли злодея после случайного отражения Сильвы в зеркале во время съемок.

  • Шоу приобрело огромную популярность в Японии. Звезды проекта, включая Кайла МакЛоклена и Медкен Эмик, снялись в японской рекламе консервированного кофе Georgia, где появился новый персонаж — японский агент Кен, расследующий новую загадку.

  • При создании «Красной комнаты» и образа Даги Джонса Дэвид Линч вдохновлялся работами Рене Магритта. Картина художника-сюрреалиста «Вероломство образов» могла послужить прообразом знаменитой фразы «совы не то, чем кажутся».

  • Когда-то Линч планировал снять фильм о Мэрилин Монро, и некоторые идеи из этого проекта перешли в «Твин Пикс». Лора Палмер, как и Монро, была всеобщей любимицей с тайными пороками и связями с влиятельными мужчинами.

  • Стивен Спилберг, будучи поклонником сериала, хотел снять первую серию второго сезона. Однако Линч решил взять эту работу на себя.

  • Кузина Лоры Палмер, Мэдди Фергюсон, не существовала в оригинальном сценарии. Персонаж был добавлен позже, и ее роль исполнила Шерил Ли, которая также сыграла Лору.