Культовую фразу «совы не то, чем кажутся», пожалуй, можно применить не только к птицам, но ко всем обитателям городка и даже к самому сериалу. Ведь почти каждый персонаж вел двойную жизнь, а шоу представляло собой уникальный сплав мистического триллера и мыльной оперы. И подобное двоемирие наблюдалось почти во всем: по задумке Твин Пикс находился на окраине штата Вашингтон, рядом с Канадой. Дэвид Линч создал мир, где границы между обычной жизнью и пугающей неизвестностью исчезают, а реальность пересекается с вымыслом. В этом отражается философия и взгляд на жизнь самого режиссера, который и в простых вещах видел нечто зловещее и сверхъестественное. Таким образом, он как бы поставил под сомнение материальность нашего существования.