Елизавета Боярская рассказала о необычной традиции в ее семье

Артистка воспитывает двух сыновей в браке с актером Максимом Матвеевым — Григория, родившегося в 2018 году, и Андрея, который в этом году отметит 13-летие. Боярская уточнила, что всегда старается обсуждать с ними любые вопросы и слушать их мнение.