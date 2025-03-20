Звезда «Бригады» поделилась, как похудела на 8 кг

Флоринская рассказала, что прошлой весной решила похудеть, так как поправилась на 5 килограммов. В итоге она сбросила 8 килограммов. Артистка призналась, что похудение далось ей легко. Она занималась спортом и начала чуть меньше есть. Актриса считает, что ей повезло с конституцией тела. Она никогда не сидела на диетах.