Деми Мур в личном блоге опубликовала серию семейных фото со своим бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом. Актриса трогательно поздравила его с юбилеем — 19 марта артисту исполнилось 70 лет.
Звезда фильма «Субстанция» разместила снимки, на которых Уиллис запечатлен с их дочками — Румер, Скаут и Таллулой. Также на кадрах с актером позировала сама Мур и их единственная внучка Луэтта.
«С днем рождения, BW! Мы любим тебя», — лаконично подписала фото актриса.
Румер Уиллис, старшая дочь актера, опубликовала видео, на котором он танцует с Мур. Она поздравила отца с днем рождения и призналась ему в любви. Средняя наследница звезды «Крепкого орешка» разместила в личном блоге их совместные фото и рассказала, что счастлива иметь такого отца.
«Каждый день благодарю богов, что 50% моей ДНК от него. Я много плакала этим утром, я так полна любви. Но горе — это цена, которую я плачу за то, чтобы почувствовать всю глубину любви», — отметила Скаут Уиллис.
Она добавила, что знаменитый отец позаботился о ее музыкальном образовании. Благодаря этому девушка сейчас занимается музыкой и записывает свой новый альбом.
Младшая дочь Уиллиса призналась, что у него невероятная сила духа и широкая душа. Она также вспомнила, каким отец был в ее детские годы и как о ней заботился.
«Он личность, мужчина, сын, парень из Джерси, сорвавший куш благодаря удаче, которую он даже сам не мог объяснить. В нашем родном кругу он известен как король кукурузных лепешек. В течение многих лет я краснела, когда люди узнавали мою фамилию, но я чертовски горжусь тем, что я Таллула Белль Брюс Уиллис. Поздравляю с 70-летием! Ты свет, который никогда не потушить! Я люблю тебя и горжусь тем, что я твоя малышка», — призналась Таллула Уиллис.
Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке 13 лет. Они развелись в 2000 году, но смогли остаться друзьями. Актриса поддерживает бывшего супруга после того, как в 2022 году он ушел из профессии из-за болезни — у него диагностировали лобно-височную деменцию.
После расставания с Мур актер женился на модели Эмме Хеминг. В этом браке у него родились две дочери — Мейбел и Эвелин. Супруга Уиллиса также обратилась к его поклонникам в честь дня рождения звезды.
«Сегодня день рождения Брюса, так что осыпьте его любовью — он почувствует это, клянусь. Вы сильная команда. Мне нравится, что вы поддерживаете его, и я так благодарна, что вы у него есть», — написала Хеминг в соцсетях.
Ранее дочь Брюса Уиллиса рассказала о состоянии тяжелобольного отца.