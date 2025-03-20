«Он личность, мужчина, сын, парень из Джерси, сорвавший куш благодаря удаче, которую он даже сам не мог объяснить. В нашем родном кругу он известен как король кукурузных лепешек. В течение многих лет я краснела, когда люди узнавали мою фамилию, но я чертовски горжусь тем, что я Таллула Белль Брюс Уиллис. Поздравляю с 70-летием! Ты свет, который никогда не потушить! Я люблю тебя и горжусь тем, что я твоя малышка», — призналась Таллула Уиллис.