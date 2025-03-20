Звезда «Чудо-женщины» получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот впервые появилась на публике с мужем и четырьмя дочерьми. Актриса приехала с семьей на открытие именной звезды на Аллее славы и поделилась кадрами с церемонии в соцсетях.
«Бывают моменты в жизни, которые кажутся слишком значимыми, чтобы передать словами — это один из них. Увидеть свое имя на Голливудской аллее славы, окруженное легендами, которые вдохновили меня… Это за рамками того, что я представляла. Моя звезда олицетворяет годы упорного труда, страсти и непоколебимой веры стольких людей, которые поддерживали меня на этом пути», — отметила знаменитость.
Артистка в марте 2024 года сообщила в личном блоге о рождении четвертого ребенка. Актриса недавно призналась, что беременность протекала тяжело — на восьмом месяце она перенесла операцию на мозге. Знаменитости поставили диагноз «церебральный венозный тромбоз». У артистки были головные боли, из-за которых она не могла встать с постели, поэтому обратилась за помощью к врачам. После операции актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает «мой свет».
Звезда замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года — третий ребенок Даниэлла.