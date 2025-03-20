Звезда «Чудо-женщины» получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде

«Бывают моменты в жизни, которые кажутся слишком значимыми, чтобы передать словами — это один из них. Увидеть свое имя на Голливудской аллее славы, окруженное легендами, которые вдохновили меня… Это за рамками того, что я представляла. Моя звезда олицетворяет годы упорного труда, страсти и непоколебимой веры стольких людей, которые поддерживали меня на этом пути», — отметила знаменитость.