Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Чудо-женщины» получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде

Актриса Галь Гадот впервые появилась на публике с мужем и четырьмя дочерьми
Галь Гадот с мужем и детьми
Галь Гадот с мужем и детьмиИсточник: Frazer Harrison / Staff / Getty Images Entertainment / Getty Images North America

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот впервые появилась на публике с мужем и четырьмя дочерьми. Актриса приехала с семьей на открытие именной звезды на Аллее славы и поделилась кадрами с церемонии в соцсетях.

«Бывают моменты в жизни, которые кажутся слишком значимыми, чтобы передать словами — это один из них. Увидеть свое имя на Голливудской аллее славы, окруженное легендами, которые вдохновили меня… Это за рамками того, что я представляла. Моя звезда олицетворяет годы упорного труда, страсти и непоколебимой веры стольких людей, которые поддерживали меня на этом пути», — отметила знаменитость.

Галь Гадот
Галь ГадотИсточник: Legion-Media

Артистка в марте 2024 года сообщила в личном блоге о рождении четвертого ребенка. Актриса недавно призналась, что беременность протекала тяжело — на восьмом месяце она перенесла операцию на мозге. Знаменитости поставили диагноз «церебральный венозный тромбоз». У артистки были головные боли, из-за которых она не могла встать с постели, поэтому обратилась за помощью к врачам. После операции актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает «мой свет».

Звезда замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, они поженились в 2009 году. Через два года супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года — третий ребенок Даниэлла.