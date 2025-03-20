Леонид Ярмольник раскрыл размер своей пенсии: «Катастрофически маленькая»

Недавно на размер пенсии также жаловался дрессировщик Юрий Куклачев. Он заявлял, что получает «не менее 50 тыс. рублей» с учетом доплаты за звание народного артиста России. Куклачев заявлял, что не может прожить только на выплату от государства, поэтому продолжает работать в театре. Его зарплата «слегка переваливает за 100 тыс. рублей».