Актриса Гринева призналась, что голодает под наблюдением врачей

Актриса Ирина Гринева призналась в личном блоге, что голодает уже пятый день. По словам звезды, она находится в санатории в Крыму, где за ее состоянием следят врачи.
«Сегодня пятый день голода. Я чувствую себя прекрасно. Легче всего голодать у моря. Помогает крымский климат. Даже пробежала утром 5 км. За мною следят лучшие врачи. Скучать не приходится! Мое расписание на сегодня: бег, озонотерапия, ультрафиолет, массаж, оздоровительная гимнастика, иглоукалывание (это что-то волшебное), кедровая бочка. Была еще скандинавская ходьба, но я пропустила. Просто прогулка у моря», — поделилась артистка.
Знаменитость рассказывала, что в этом же санатории готовилась к роли балерины в фильме своего мужа. Гриневой нужно было похудеть на 10 килограммов, и ей удалось это сделать без вреда для здоровья.
Актриса в 2010 году вышла замуж за фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Максима Шабалина, артистке на тот момент было 37 лет, а знаменитому спортсмену — 28. Актриса признавалась, что сначала не восприняла ухаживания чемпиона всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала.
Звезда в 40 лет впервые стала матерью, в 2013 году она родила дочь Василису. По словам знаменитости, появление ребенка полностью изменило ее жизнь и воплотило в реальность многие мечты.
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