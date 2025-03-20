Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Гринева призналась, что голодает под наблюдением врачей

Звезда «Раневской» рассказала о голодании в крымском санатории
Актриса Гринева призналась, что голодает под наблюдением врачей: "Помогает крымский климат"
Актриса Гринева призналась, что голодает под наблюдением врачей: "Помогает крымский климат"Источник: www_gazeta_ru

Актриса Ирина Гринева призналась в личном блоге, что голодает уже пятый день. По словам звезды, она находится в санатории в Крыму, где за ее состоянием следят врачи.

«Сегодня пятый день голода. Я чувствую себя прекрасно. Легче всего голодать у моря. Помогает крымский климат. Даже пробежала утром 5 км. За мною следят лучшие врачи. Скучать не приходится! Мое расписание на сегодня: бег, озонотерапия, ультрафиолет, массаж, оздоровительная гимнастика, иглоукалывание (это что-то волшебное), кедровая бочка. Была еще скандинавская ходьба, но я пропустила. Просто прогулка у моря», — поделилась артистка.

Знаменитость рассказывала, что в этом же санатории готовилась к роли балерины в фильме своего мужа. Гриневой нужно было похудеть на 10 килограммов, и ей удалось это сделать без вреда для здоровья.

Актриса в 2010 году вышла замуж за фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр Максима Шабалина, артистке на тот момент было 37 лет, а знаменитому спортсмену — 28. Актриса признавалась, что сначала не восприняла ухаживания чемпиона всерьез, но разница в возрасте ее никогда не смущала.

Звезда в 40 лет впервые стала матерью, в 2013 году она родила дочь Василису. По словам знаменитости, появление ребенка полностью изменило ее жизнь и воплотило в реальность многие мечты.