Актриса Гринева призналась, что голодает под наблюдением врачей

«Сегодня пятый день голода. Я чувствую себя прекрасно. Легче всего голодать у моря. Помогает крымский климат. Даже пробежала утром 5 км. За мною следят лучшие врачи. Скучать не приходится! Мое расписание на сегодня: бег, озонотерапия, ультрафиолет, массаж, оздоровительная гимнастика, иглоукалывание (это что-то волшебное), кедровая бочка. Была еще скандинавская ходьба, но я пропустила. Просто прогулка у моря», — поделилась артистка.