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Ричард Гир снялся с молодой женой и двумя детьми на море

Жена актера Ричарда Гира показала фото с мужем и детьми, снятое на море
Ричард Гир снялся с молодой женой и двумя детьми на море
Ричард Гир снялся с молодой женой и двумя детьми на мореИсточник: www_gazeta_ru

Голливудский актер Ричард Гир снялся с женой, которая моложе его на 33 года, и двумя детьми на море. Супруга артиста Алехандра Гир поделилась в соцсетях редкими семейными фото, сделанными на отдыхе.

«С Днем отца! Впервые отмечаешь его в Испании. Мы тебя любим», — отметила писательница.

У пары двое общих детей: шестилетний Александр и четырехлетний Джеймс. Также у жены артиста есть первенец от брака с бизнесменом Говиндом Фридландом, Альберту одиннадцать лет. Журналистка отмечала, что муж любит пасынка не меньше, чем собственных детей, и у них сложились трогательные отношения.

Актер с семьей недавно переехал в Испанию, о чем сообщал поклонникам в интервью. По словам артиста, они выбрали для себя лучший вариант, сосредоточившись на воспитании детей.

Алехандра Силва (в девичестве. — «Газета.Ru») познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем. Актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам, там и произошла их встреча. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», Силва не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.