Минпросвещения готовит список мультфильмов и книг для семейного досуга

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ готовит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга, в ближайшее время письмо с рекомендациями по художественным картинам планируется направить в регионы. Об этом говорится в презентации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, представленной им на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.