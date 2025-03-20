Минпросвещения готовит список мультфильмов и книг для семейного досуга

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ готовит список фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга, в ближайшее время письмо с рекомендациями по художественным картинам планируется направить в регионы. Об этом говорится в презентации министра просвещения РФ Сергея Кравцова, представленной им на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
В презентации говорится, что в части воспитательной работы Минпросвещения готовит списки фильмов, мультфильмов и книг для семейного досуга.
«В ближайшее время я направлю письмо в регионы о рекомендациях по просмотру художественных фильмов, наших советских и отечественных фильмов в школах», — добавил министр.
Перечень рекомендованных к семейному просмотру отечественных фильмов разрабатывает центр «Философия образования» при Московском педагогическом государственном университете, при Минпросвещения РФ проведены более 30 встреч с экспертами для завершения подготовки списка, ранее сообщал ТАСС замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства Владимир Кикнадзе.