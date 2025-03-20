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В Госдуме раскритиковали идею запретить турецкие сериалы

Депутат Шолохов об идее запретить турецкие сериалы: людям захотелось попиариться
Ханде Эрчел и Керем Бюрсин в сериале «Постучись в мою дверь»
Ханде Эрчел и Керем Бюрсин в сериале «Постучись в мою дверь»

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил «Газете.Ru», что предложение запретить показ турецких сериалов из-за влияния на российских женщин — это желание «попиариться». По его словам, в таком случае придется запретить и большую часть книг.

«Чувствую, что если по этому пути пойти, то нам нужно запретить еще большую часть литературы. Много странных предложений звучит. Если каждое обсуждать, то просто времени на нормальные вещи не останется. Захотелось людям, по-моему, попиариться», — сказал он.

19 марта представители движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор и в Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в стране. Активисты считают, что такие шоу негативно влияют на демографию в стране, снижают интерес россиянок к мужчинам и разрушают институт семьи.