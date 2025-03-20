В Госдуме раскритиковали идею запретить турецкие сериалы

«Чувствую, что если по этому пути пойти, то нам нужно запретить еще большую часть литературы. Много странных предложений звучит. Если каждое обсуждать, то просто времени на нормальные вещи не останется. Захотелось людям, по-моему, попиариться», — сказал он.