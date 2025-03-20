Джоан Роулинг заявила о неприязни к знаменитому трио актеров из «Гарри Поттера»

Писательница поссорилась со знаменитостями в 2020 году — после того, как она высказалась против трансперсон и назвала трансгендерную идентичность «глубоко женоненавистнической и регрессивной». Впоследствии Рэдклифф, Уотсон и Гринт выступили в поддержку прав трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).