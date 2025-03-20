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Джоан Роулинг заявила о неприязни к знаменитому трио актеров из «Гарри Поттера»

Писательница Джоан Роулинг намекнула, что не может смотреть фильмы с Рэдклиффом
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала в соцсетях трех звезд франшизы «Гарри Поттер». Об этом сообщает The Guardian.

У знаменитости спросили в соцсети, появление каких актеров «портит» ей впечатление от просмотра фильмов. Писательница в ответ написала: «Угадайте с трех раз. Простите, это было слишком соблазнительно!»

Таким образом, утверждает The Guardian, автор серии книг о Гарри Поттере намекнула на актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта, которые сыграли главных героев в популярной франшизе.

Писательница поссорилась со знаменитостями в 2020 году — после того, как она высказалась против трансперсон и назвала трансгендерную идентичность «глубоко женоненавистнической и регрессивной». Впоследствии Рэдклифф, Уотсон и Гринт выступили в поддержку прав трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

В ноябре 2022 года Дэниел Рэдклифф раскритиковал писательницу за то, что она осудила выражение «люди, которые менструируют» и пошутила над отказом от использования привычного слова «женщина».