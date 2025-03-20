В России потребовали запретить турецкие сериалы

Отмечается, что при этом образы в отечественных сериалах имеют свои особенности: мужчины изображаются алкоголиками, деспотами и неудачниками, а сильные женщины освобождаются от забот, встретив галантного иностранца. По словам Резяпова, это влечет за собой снижение рождаемости и разрушение института семьи в России. Спикер добавил, что в связи с этим необходимо ввести понятие деструктивной пропаганды и обозначить, что она в себя включает, на законодательном уровне.