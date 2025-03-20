Продюссер фильма «Авиатор» заявил, что кино строится на артистах второго плана

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Отвечая на вопрос о кастинге фильма «Авиатор», генеральный продюсер Сергей Катышев сказал, что кино во многом строится на артистах второго плана.
«Я считаю, что кино строится на артистах второго плана, как, например, у Рязанова. Если уберешь второй план, то сразу мы превратимся в какой-то плоский сериал», — рассказал он в ходе беседы с ТАСС.
По словам Катышева, актеры второго плана в «Авиаторе» являются заслугой режиссера фильма Егора Михалкова-Кончаловского. «Он — мастер, — охарактеризовал продюсер режиссера. — Артисты второго плана — это звезды».
Продюсер поделился, что на фильм был большой кастинг, а также рассказал историю подбора актрисы на роль Насти. «Даша Кукарских — наша Настя. Женя (Евгений Водолазкин, автор романа) ее представлял по-своему, я представлял по-своему, Егор [Михалков-Кончаловский] — по-своему. Вдруг приходит Даша, и мы все просто влюбляемся в нее. Была сцена на лодке, она плачет. А потом выясняется, что на Елагином острове прошло ее детство, там был ее первый поцелуй, и у нас не было шансов», — вспоминает Катышев.
В «Авиаторе» также снялись Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Николай Евстафьев, Иван Филиппов, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко, Игорь Миркурбанов, Валерий Баринов, Сергей Барковский и Илья Коробко. Музыку к фильму написал Максим Фадеев. Кроме того, одну из своих последних ролей исполнила Евгения Добровольская, известная по фильмам «На тебя уповаю», «Клетка для канареек» и «Артистка».
«Авиатор» выйдет в прокат 20 ноября 2025 года.