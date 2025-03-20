Продюссер фильма «Авиатор» заявил, что кино строится на артистах второго плана

Продюсер поделился, что на фильм был большой кастинг, а также рассказал историю подбора актрисы на роль Насти. «Даша Кукарских — наша Настя. Женя (Евгений Водолазкин, автор романа) ее представлял по-своему, я представлял по-своему, Егор [Михалков-Кончаловский] — по-своему. Вдруг приходит Даша, и мы все просто влюбляемся в нее. Была сцена на лодке, она плачет. А потом выясняется, что на Елагином острове прошло ее детство, там был ее первый поцелуй, и у нас не было шансов», — вспоминает Катышев.