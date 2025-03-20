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Раскрыт гонорар Мелании Трамп за съемку фильма о ней

FT: Amazon Prime Video потратила на документальный фильм о первой леди США 40 млн долларов
Мелания Трамп
Мелания ТрампИсточник: Legion-Media.ru

Видеоплатформа Amazon Prime Video заплатила первой леди США Мелании Трамп около 28 миллионов долларов за права на показ документального фильма о ней. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что платформа заплатила 40 миллионов долларов за весь документальный фильм, однако около 28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди. В публикации говорится, что это решение было принято владельцем платформы — Джеффом Безосом — в рамках смены стратегии в отношении Трампа.