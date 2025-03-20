Раскрыт гонорар Мелании Трамп за съемку фильма о ней

Отмечается, что платформа заплатила 40 миллионов долларов за весь документальный фильм, однако около 28 миллионов из этой суммы пойдут напрямую первой леди. В публикации говорится, что это решение было принято владельцем платформы — Джеффом Безосом — в рамках смены стратегии в отношении Трампа.