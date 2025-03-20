В последней серии тяготы выбора дальнейшего пути легли на плечи главных героев. Каждый из них столкнулся с необходимостью принять решение, которое может повлиять на судьбы миллионов. Чтобы восстановить баланс сил, Аодин должна отказаться от своего желания. Однако к тому моменту оно уже успело выйти из-под контроля и повлияло на множество человеческих судеб.