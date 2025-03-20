В отличие от первого сезона, в последней серии второго сезона игра не закончилась — этому помешал сам Сон Ки Хун (Ли Джон-джэ). Вместе с преданными ему людьми он организовал настоящее восстание, застал охранников врасплох и забрал их оружие. Однако мятеж не удался — довольно скоро оставшиеся в живых товарищи Сон Ки Хуна оказались в окружении. Ведущий решил наказать бунтовщиков за их выходку и жестоко убил лучшего друга главного героя — игромана Чон Бэ. Сериал закончился тем, что Сон Ки Хун понял всю трагичность и безысходность ситуации, сидя над телом друга. Судя по всему, в следующем сезоне игры продолжатся, но к участникам будут относиться гораздо строже. Всему виной — бунт Сон Ки Хуна и его сторонников.