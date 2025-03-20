Кинокартина стала мировой сенсацией. Первые эпизоды «Игры в кальмара» добрались до российского зрителя в 2021 году. Сериал моментально обрел популярность: интригующий и сложный сюжет был разбавлен динамичными сценами с «играми», яркий визуальный стиль радовал глаз, персонажи заставляли сопереживать или, напротив, вызывали неприятные чувства. Сейчас на маркетплейсах можно найти аксессуары с символикой сериала, а в интернете — снимки косплееров в костюмах охранников. При этом сюжет сериала «Игра в кальмара» поначалу может показаться запутанным, но после развязки первого сезона раскрывается и становится понятным. Интересные факты об «Игре в кальмара», актерском составе и последнем сезоне сериала вы найдете в статье.
Ключевые смыслы, темы, идеи сериала «Игра в кальмара»
На первый взгляд кажется, что «Игра в кальмара» — динамичная остросюжетная фантастика с обилием сцен насилия и сюжетом про «конкурсы на выживание». Но у творения Хван Дон Хека есть и скрытый смысл. Режиссер придумал идею сериала еще в 2008 году, отталкиваясь от собственных финансовых проблем. Он нередко наблюдал картину социального неравенства в Южной Корее.
За яркой оберткой жестокого соревнования режиссер спрятал анализ человеческой природы в условиях неравенства и отчаяния. Сериал обнажил проблемы современного общества и «сжал» их до явного образа: богатство концентрируется в руках немногих, а большинство вынуждено бороться за выживание. При этом в экстремальных условиях в людях раскрываются как лучшие, так и худшие черты характера.
В чем смысл концовки последней серии 2-го сезона сериала
В отличие от первого сезона, в последней серии второго сезона игра не закончилась — этому помешал сам Сон Ки Хун (Ли Джон-джэ). Вместе с преданными ему людьми он организовал настоящее восстание, застал охранников врасплох и забрал их оружие. Однако мятеж не удался — довольно скоро оставшиеся в живых товарищи Сон Ки Хуна оказались в окружении. Ведущий решил наказать бунтовщиков за их выходку и жестоко убил лучшего друга главного героя — игромана Чон Бэ. Сериал закончился тем, что Сон Ки Хун понял всю трагичность и безысходность ситуации, сидя над телом друга. Судя по всему, в следующем сезоне игры продолжатся, но к участникам будут относиться гораздо строже. Всему виной — бунт Сон Ки Хуна и его сторонников.
Интересные факты о сериале «Игра в кальмара»
Собрали для вас интересные факты о сериале «Игра в кальмара».
Финальный приз игры для победителя составляет 45,6 млрд южнокорейских вон. Это около 31,7 млн долларов или около 2,8 млрд рублей.
За всю историю компании Netflix «Игра в кальмара» стала самым популярным сериалом.
После премьеры «Игры в кальмара» в Великобритании запустили телевизионное реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов», созданное в эстетике сериала Хван Дон Хека.
«Игра в кальмара» — первый южнокорейский сериал, номинированный на кинопремию «Золотой глобус». Кинокартина также стала самой дорогой в истории страны.
Когда режиссер Хван Дон Хек придумал идею сериала и написал сценарий в 2009 году, он не мог получить финансирование на экранизацию. В Южной Корее тогда считали, что сюжеты про смертельные игры не пользуются популярностью у зрителей, а испытания, показанные в «Игре в кальмара», слишком жестоки.
Костюмы охранников на острове сделаны бесформенными специально для того, чтобы скрыть гендерные различия и особенности людей. Их образ напоминает муравьев. Так режиссер хотел подчеркнуть, что закулисье игры напоминает муравейник.