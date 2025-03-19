Дочь Никиты Михалкова отреагировала на новости о его госпитализации

Позже сам Михалков опроверг эту информацию. Кинодеятель подчеркнул, что недавно вернулся с гастролей в Воронеже и успел записать новый выпуск программы «Бесогон». «Тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я тем не менее желаю здоровья», — добавил режиссер.