Гвинет Пэлтроу рассказала о съемках откровенных сцен с Тимоти Шаламе

«Мы [с Шаламе] сказали: “Спасибо, мы справимся сами. Можете отойти”. Не знаю, как для начинающих актеров, но если бы кто-то говорил: “А теперь он положит руку сюда”, — то я бы чувствовала себя скованной», — призналась актриса.