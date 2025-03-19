Гвинет Пэлтроу рассказала о съемках откровенных сцен с Тимоти Шаламе

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась в интервью Vanity Fair, что в фильме «Марти Суприм» у нее будет много откровенных сцен с Тимоти Шаламе.
«У нас в этом фильме много секса. Очень-очень много», — сообщила знаменитость.
Пэлтроу добавила, что при работе над спортивной драмой впервые узнала о присутствии на съемочной площадке координатора по интимным сценам. По словам знаменитости, она отказалась от помощи эксперта, поскольку привыкла работать только с партнером при съемках подобных эпизодов.
«Мы [с Шаламе] сказали: “Спасибо, мы справимся сами. Можете отойти”. Не знаю, как для начинающих актеров, но если бы кто-то говорил: “А теперь он положит руку сюда”, — то я бы чувствовала себя скованной», — призналась актриса.
Звезда «Мстителей» также назвала Шаламе «секс-символом для интеллектуалов». Она призналась, что 28-летний коллега был веселым партнером и серьезно подходил к работе.
«Я сказала ему: “Отлично, мне 109, тебе 14”», — также вспомнила Пэлтроу фразу, которую сказала Шаламе.
В будущем фильме «Марти Суприм» Шаламе исполнил роль чемпиона по пинг-понгу. По словам Пэлтроу, в картине будут развиваться сложные, но страстные отношения между ее персонажем и героем Шаламе.
Ранее Пэлтроу высказалась о поцелуях с Шаламе: «Это было плохо».