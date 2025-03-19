Кинотеатр «Ударник» на Балчуге откроют в 2027 году

«В Москве реализуется большая программа по строительству, реконструкции, по созданию целого ряда культурных объектов. Это дома и дворцы культуры, театры, десятки кинотеатров. Но реставрация и воссоздание жизни на “Ударнике” — это особая тема. Сам “Ударник” — памятник архитектуры, но, наверное, не это самое главное, а главное, что это объект, на котором было [показано] первое звуковое кино в России. Я хотел бы выразить слова благодарности Леониду Викторовичу [Михельсону] (инвестор проекта — прим. ТАСС) за то, что он согласился вложить свои деньги, ресурсы, свою душу в новый объект, такой замечательный, который, конечно, будет радовать десятилетиями любителей кино, любителей искусства. Надеюсь, что все получится, и в 2027 году этот кинотеатр вновь откроет свои двери», — рассказал Собянин.