Марк Эйдельштейн в укороченном поло снялся в рекламе модного бренда

Эйдельштейн позировал в синем укороченном поло, черных джинсах и красных кроссовках. Волосы ему выпрямили и сделали челку. Фотографом новой рекламной кампании стала британская художница Надя Ли Коэн. Согласно информации на сайте, во время работы с брендом она решила переосмыслить популярные образы актеров.