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Марк Эйдельштейн в укороченном поло снялся в рекламе модного бренда

Актер принял участие в новой рекламной кампании бренда Balenciaga

Актер Марк Эйдельштейн снялся в рекламе Balenciaga. Об этом сообщается на официальном сайте бренда.

Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Соцсети

Эйдельштейн позировал в синем укороченном поло, черных джинсах и красных кроссовках. Волосы ему выпрямили и сделали челку. Фотографом новой рекламной кампании стала британская художница Надя Ли Коэн. Согласно информации на сайте, во время работы с брендом она решила переосмыслить популярные образы актеров.

Российский актер Марк Эйдельштейн сыграл главную роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Картина выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Фильм побил рекорд премии.

16 марта Telegram-канал Mash сообщал, что якобы военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера Марка Эйдельштейна, поскольку у него закончилась отсрочка от армии. Однако позднее представитель актера опровергла эту информацию.