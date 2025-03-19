Актриса Лянка Грыу назвала преимущества кризиса среднего возраста

Она добавила, что во время кризиса среднего возраста человек начинает по-другому смотреть на мир и задавать себе самые сущностные вопросы: «Чего я хочу? Куда я иду? Почему это делаю? Что меня зажигает? Кого я люблю?». Из-за этого происходит много много трагедий, но появляется шанс на счастье, заключила актриса.