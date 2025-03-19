Арнольд Шварценеггер рассказал о своей «русской» коллекции бронзовых бюстов

По словам Шварценеггера, его коллекция началась с бюста Ленина. Актер рассказал, что когда в начале 1990-х в РФ начали сносить такие памятники, он захотел получить один из них. Он попросил своих российских друзей-спортсменов сохранить один бюст для него. Вскоре скульптуру вручили ему в ходе соревнований по бодибилдингу в штате Огайо. Впоследствии актеру ежегодно привозили из РФ бюсты политических деятелей, в том числе Сталина, Андропова, Хрущева.