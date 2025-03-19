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Арнольд Шварценеггер рассказал о своей «русской» коллекции бронзовых бюстов

Актер вспомнил, как ему подарили бюст Ленина в 1990-х годах
Арнольд Шварценеггер
Арнольд ШварценеггерИсточник: Legion-Media.ru

У американского актера Арнольда Шварценеггера есть коллекция бюстов советских и российских политических деятелей, в том числе действующего президента РФ Владимира Путина. Об этом артист рассказал в интервью подкастеру Ричу Роллу, опубликованному в Сети в 2023 году.

По словам Шварценеггера, его коллекция началась с бюста Ленина. Актер рассказал, что когда в начале 1990-х в РФ начали сносить такие памятники, он захотел получить один из них. Он попросил своих российских друзей-спортсменов сохранить один бюст для него. Вскоре скульптуру вручили ему в ходе соревнований по бодибилдингу в штате Огайо. Впоследствии актеру ежегодно привозили из РФ бюсты политических деятелей, в том числе Сталина, Андропова, Хрущева.

«И так дальше и дальше — до самого Путина. У меня есть скульптура Путина», — сказал Шварценеггер.

Он также заявил, что любит Россию, в которой был много раз, и ему небезразличен русский народ.

Напомним, 25-килограммовый бронзовый бюст Путина подарен Шварценеггеру в 2011 году.