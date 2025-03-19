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Гвинет Пэлтроу снялась в откровенной фотосессии для глянца

Актриса появилась на обложке нового выпуска журнала Vanity Fair

Американская актриса Гвинет Пэлтроу приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Vanity Fair. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Соцсети
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Соцсети
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Соцсети

На одном размещенном черно-белом снимке 52-летняя знаменитость предстала в трусах с низкой посадкой и туфлях. Кроме того, образ звезды «Железного человека» дополнила объемная шуба, из-под которой виднелась ее обнаженная грудь.

Вдобавок журнал опубликовал на сайте кадры Пэлтроу в нижнем белье и откровенных нарядах. Так, она позировала перед камерой в боди с кружевами и чулках с подтяжками, а также платье с глубоким декольте и пиджаке, надетом на голое тело.

Ранее Пэлтроу сравнила свои отношения с Брэдом Питтом с романом с принцем Уильямом.