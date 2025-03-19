Гвинет Пэлтроу снялась в откровенной фотосессии для глянца

Вдобавок журнал опубликовал на сайте кадры Пэлтроу в нижнем белье и откровенных нарядах. Так, она позировала перед камерой в боди с кружевами и чулках с подтяжками, а также платье с глубоким декольте и пиджаке, надетом на голое тело.