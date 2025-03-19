19 марта 2025 Источник: Кино Mail

О чем фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024): сюжет, герои, ключевые смыслы и интересные факты о картине

В мире кино существуют истории, которые способны полностью перепрошить наше восприятие классических сюжетов, превращая злодеев в героев, а штампы — в многослойные характеры. Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) рассказывает, о чем на самом деле повествует классический сюжет о стране Оз. Это не просто очередная экранизация, а переосмысление классики, которое предлагает зрителю взглянуть на знакомых персонажей с совершенно новой стороны. Лента раскрывает предысторию Злой ведьмы Запада, представляя ее не отрицательным героем, а сложной и многогранной личностью. В статье отвечаем на вопрос, о чем фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада».