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О чем фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024): сюжет, герои, ключевые смыслы и интересные факты о картине

В мире кино существуют истории, которые способны полностью перепрошить наше восприятие классических сюжетов, превращая злодеев в героев, а штампы — в многослойные характеры. Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) рассказывает, о чем на самом деле повествует классический сюжет о стране Оз. Это не просто очередная экранизация, а переосмысление классики, которое предлагает зрителю взглянуть на знакомых персонажей с совершенно новой стороны. Лента раскрывает предысторию Злой ведьмы Запада, представляя ее не отрицательным героем, а сложной и многогранной личностью. В статье отвечаем на вопрос, о чем фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Екатерина Уварова
Автор Кино Mail
Синтия Эриво в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Синтия Эриво в роли Эльфабы в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Каждый фильм — это не просто развлечение, но и возможность прикоснуться к новым смыслам, увидеть скрытые истории за красивой оболочкой. Эта статья подробно рассматривает, о чем фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024), рассказывая об основных аспектах картины.

Ключевые смыслы, темы и идеи фильма «Злая: сказка о ведьме Запада» (2024)

Синтия Эриво в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Синтия Эриво в роли Эльфабы в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Злая: Сказка о ведьме Запада» — это мюзикл, фэнтези и мелодрама, который вышел на экраны 18 ноября 2024 года. Режиссером выступил Джон М. Чу, известный благодаря своим работам в музыкальном кино («На высоте мечты», «Джем и голограммы», «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда»). В фильме можно увидеть таких ярких звезд, как Ариана Гранде и Синтия Эриво, исполняющих главные роли. 

Кинокартина затрагивает ряд важных тем и идей:

  • Переосмысление добра и зла. Фильм показывает, что деление на «хороших» и «плохих» часто бывает условным и субъективным.

  • Борьба с предрассудками. Главная героиня Эльфаба сталкивается с дискриминацией из-за своей внешности, что поднимает проблему нетерпимости к инаковости.

  • Сила дружбы. Несмотря на различия, Эльфаба и Галинда находят общий язык и поддерживают друг друга.

  • Поиск себя. Обе героини проходят путь самопознания и личностного роста.

  • Борьба за справедливость. Эльфаба выступает против несправедливого режима, установленного Волшебником.

Интересные факты о фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Синтия Эриво и Ариана Гранде в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Синтия Эриво и Ариана Гранде в роли Эльфабы и Глинды в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада»

  • Имя Эльфабы составлено из первых букв имени и фамилии автора «Удивительного волшебника из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума (L. Frank Baum).

  • При съемках фильма не использовались зеленые экраны. Все декорации были построены, а компьютерная графика применялась лишь для дополнения.

  • Для съемок было высажено 9 миллионов тюльпанов.

  • Все музыкальные композиции исполнялись вживую.

  • В книгах Баума ведьма Запада не была зеленой. Этот образ появился в фильме «Волшебник страны Оз» 1939 года.

  • На роль Глинды пробовалась Аманда Сайфред.

  • Изначально режиссером фильма должен был стать Стивен Долдри, но из-за пандемии и проблем с поиском студий он отказался от проекта.

  • Джон М. Чу ради съемок этого фильма покинул сериал «Уиллоу».

  • Кинокартина является экранизацией только первой части мюзикла.

  • На продвижение проекта потрачено около 300 миллионов долларов.

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) — это не только яркое зрелище, но и произведение, способное заставить задуматься о важных социальных темах. Несмотря на споры и разделение мнений среди зрителей и критиков, он обещает стать значимой частью киноиндустрии.