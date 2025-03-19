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Сарик Андреасян сделал заявление о господдержке своих фильмов

Режиссер заявил, что не получает денег от государства уже восемь лет
Сарик Андреасян
Сарик АндреасянИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что уже восемь лет снимает фильмы без государственной поддержки. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

«Мы не получаем денег от государства около восьми лет. Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов», — пояснил Андреасян. Режиссер также перечислил фильмы, снятые без государственного финансирования: «Домовенок Кузя», «Война и музыка», «Денискины рассказы», «Манюня», «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

11 марта стало известно, что депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением прекратить финансирование картин Андреасяна. Гусев отметил, что за последние 10 лет на его проекты было выделено 590 миллионов рублей.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на Министерство культуры России сообщило, что режиссер снимает фильмы и сериалы на собственные и привлеченные средства с 2019 года, не получая государственной финансовой поддержки.