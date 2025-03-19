Сарик Андреасян сделал заявление о господдержке своих фильмов

11 марта стало известно, что депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев обратился к министру культуры Ольге Любимовой с предложением прекратить финансирование картин Андреасяна. Гусев отметил, что за последние 10 лет на его проекты было выделено 590 миллионов рублей.