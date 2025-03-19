Звезда «Восьмидесятых» решила подарить сыну на 18-летие курс психотерапии

Звезда сериала «Восьмидесятые» Наталья Земцова призналась в интервью для журнала «OK!», что решила подарить сыну на 18-летие курс психотерапии. По словам актрисы, ее не учили быть правильной матерью.
«Я странная мама. Мне кажется, что мы большие друзья, но при этом я могу быть очень жесткой и строгой. Мы можем веселиться, орать песни в машине, а потом через час я отчитываю его за то, что он получил двойку по русскому. В целом, нас же никто не учит, как правильно быть мамой. Думаю, на восемнадцатилетие я подарю Ване курс психотерапии», — поделилась артистка.
Знаменитость в 2014 году родила первенца от солиста Uma2rman Сергея Кристовского. Пара познакомилась в Минске благодаря общим друзьям, тогда Земцова снималась в сериале «Восьмидесятые», а группа приехала в город на гастроли.
Они начали встречаться, хотя музыкант был женат и воспитывал с супругой четверых детей. Земцова и Кристовский официально зарегистрировали отношения уже после рождения Ивана, а свой развод они не афишировали.
Актриса в 2022 году призналась, что рассталась с отцом ребенка, отметив, что брак рухнул из-за ее профессии. По мнению артистки, пара должна быть как единомышленники, а бывший муж отказывался разделять ее интересы, и недопонимание с каждым годом только усиливалось.
Однако экс-супруги сохранили дружеские отношения, и Земцова не препятствует общению сына с отцом. Но, по словам актрисы, их разобщению способствует новая супруга Кристовского, которая блокирует ее номер в телефоне у музыканта. Артистка публично высмеивала такое поведение женщины.