Звезда «Восьмидесятых» решила подарить сыну на 18-летие курс психотерапии

«Я странная мама. Мне кажется, что мы большие друзья, но при этом я могу быть очень жесткой и строгой. Мы можем веселиться, орать песни в машине, а потом через час я отчитываю его за то, что он получил двойку по русскому. В целом, нас же никто не учит, как правильно быть мамой. Думаю, на восемнадцатилетие я подарю Ване курс психотерапии», — поделилась артистка.