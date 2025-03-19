Звезда «Папиных дочек» рассказал о похудении на 20 килограммов

Российский актер Филипп Бледный, который сыграл в телесериале «Папины дочки» Веника, рассказал о похудении на 20 килограммов. Соответствующее интервью публикует издание WomanHit.
В разговоре с журналистами 36-летний артист признался, что избавился от лишних килограммов ради съемок в сериале «СССР», которые прошли в 2018 году. По его словам, во время гастролей он в три раза сократил рацион, но при этом продолжил активно тренироваться.
«В общем, я стал таять. Еще стресс, активное и адреналиновое желание попасть в эту картину меня подсушивало. И когда я приехал на очередные пробы, режиссер, увидев меня в коридоре студии, воскликнул: “Прекрати, это нужно остановить”», — поделился он своими воспоминаниями.
Бледный отметил, что на тот момент находиться в весе на 20 килограммов меньше прежнего было дискомфортно.
«Я же под сотку весил. Помню ощущение того, что опять превратился в какого-то юношу, такого легкого и воздушного», — подчеркнул он.
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