Возлюбленная Венсана Касселя показала редкое фото с новорожденным сыном

Молодая возлюбленная актера Венсана Касселя, Нара Баптиста, снялась с новорожденным сыном. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
28-летняя знаменитость показала снимки, сделанные во время ее отдыха с Венсаном и ребенком в Куршевеле. На одном из кадров модель была запечатлена с новорожденным сыном на вертолетной площадке на фоне гор. Манекенщица стояла в черной кожаной куртке, широких брюках, ботинках и солнцезащитных очках. Ребенок был одет в бежевый плюшевый комбинезон. Лицо мальчика было скрыто.
С октября 2023 года 58-летний артист встречается с бразильской моделью. В сентябре 2024-го возлюбленная актера объявила в личном блоге о беременности. В январе у влюбленных родился сын. Мальчику дали имя Каэтано.
Недавно Нара Баптиста впервые в личном блоге высказалась о трудностях послеродового периода.
«Прекрасное напоминание, что я не должна забывать о себе. Я все еще та же женщина — во мне есть эта яркая энергия. Должна признать, временами я чувствую себя разбитой и пребываю в меланхолии. Но я благодарна, что медленно, но уверенно нахожу дорогу обратно к себе», — написала Баптиста в соцсети.
Ранее Венсан Кассель пришел на показ с возлюбленной младше него на 30 лет.