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Гвинет Пэлтроу ответила на вопрос о дружбе с Меган Маркл

Актриса призналась, что еще не успела подружиться с герцогиней Сассекской
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в интервью изданию Variety рассказала, что еще не успела подружиться с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

«Я не знаю Меган и Гарри… Я имею в виду, я встречалась с Меган, она кажется очень милой, но я совсем ее не знаю», — призналась артистка.

Знаменитость также ответила, как она относится к тому, что герцогиня Сассекская запустила свой лайфстайл-бренд As Ever, который некоторым напомнил марку актрисы Goop. По словам артистки, она не видит причин для конкуренции.

«Меня воспитывали так, чтобы я видела в других женщинах друзей, а не врагов… Думаю, что найдется место для всех. Каждый заслуживает возможности попробовать все, что он хочет», — заявила знаменитость.

В феврале Маркл снялась с дочерью Лилибет для рекламы своего бренда, который занимается продажей джемов и товаров для дома. Герцогиня Сассекская представила новый дизайн сайта после ребрендинга. На главной странице она показала калифорнийский пейзаж, а также редкое совместное фото со своей дочерью от принца Гарри.

Недавно бренд Меган обвинили в копировании герба муниципалитета Пореррас на Майорке. Различие, по мнению поклонников, лишь в птицах: у герцогини изображены колибри, которых любит принц Гарри. Глава населенного пункта Франциска Мора сообщила, что требует исправить ситуацию.

Ранее Гвинет Пэлтроу сравнила отношения с Брэдом Питтом с романом с принцем Уильямом.