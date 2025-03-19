Гвинет Пэлтроу ответила на вопрос о дружбе с Меган Маркл

В феврале Маркл снялась с дочерью Лилибет для рекламы своего бренда, который занимается продажей джемов и товаров для дома. Герцогиня Сассекская представила новый дизайн сайта после ребрендинга. На главной странице она показала калифорнийский пейзаж, а также редкое совместное фото со своей дочерью от принца Гарри.