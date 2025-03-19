Иван Ургант заявил об отсутствии планов уезжать из России

«Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нем прозвучала и моя тоненькая струнка. Итак, в быстром темпе. Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» — написал Ургант. Он также с иронией добавил, что после написания этого поста отправится гулять с собаками по Москве.