Иван Ургант заявил об отсутствии планов уезжать из России

Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант прокомментировал новости о регистрации индивидуального предпринимательства (ИП) в Париже и заявил, что у него отсутствуют планы уезжать из России. В Telegram-канале он написал, что не собирается открывать бизнес во Франции.
«Слушая второй день грохочущий концерт периодической прессы, появилось острое желание, чтобы в нем прозвучала и моя тоненькая струнка. Итак, в быстром темпе. Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» — написал Ургант. Он также с иронией добавил, что после написания этого поста отправится гулять с собаками по Москве.
18 марта депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков попросил Минюст признать Урганта иноагентом. Депутат сообщил, что обратился в министерство из-за новостей о французском ИП телеведущего.
О том, что Ургант зарегистрировал ИП в Париже стало известно 18 марта. Уточнялось, что он сделал это в марте 2024 года. Отмечалось, что фирма занимается поставкой и производством шоу.