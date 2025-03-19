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50-летняя Ева Лонгория вышла в свет в красном платье с глубоким декольте

Актриса вышла на публику в ярком обтягивающем наряде

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media.ru

50-летнюю звезду популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» заметили у киностудии телешоу «Доброе утро, Америка» в Майами. Так, знаменитость предстала перед камерами в облегающем платье красного цвета с подчеркивающим ее грудь вырезом и остроносых туфлях с открытой пяткой.

На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали Лонгории макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы, а также предложили ей примерить круглые серьги и тонкую цепь с подвеской.

Ранее сообщалось, что Ева Лонгория отметила 50-летие откровенной фотосессией.