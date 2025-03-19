50-летняя Ева Лонгория вышла в свет в красном платье с глубоким декольте

На размещенных кадрах видно, что визажисты сделали Лонгории макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы, а также предложили ей примерить круглые серьги и тонкую цепь с подвеской.