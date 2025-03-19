Александр Збруев сообщил, что чувствует себя хорошо

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Александр Збруев возобновляет участие в постановках Театра на Бронной, увидеть его на сцене можно будет уже 25 марта. Об этом актер сообщил ТАСС.
«Да, это правда. Самочувствие у меня нормальное», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о его возвращении в театр. Он добавил, что 25 марта сыграет в спектакле «Одна и один» режиссера и художественного руководителя учреждения Константина Богомолова.
Ранее в ряде СМИ сообщалось, что Збруев находился в больнице, вследствие чего постановок с его участием в репертуаре Театра на Бронной не было.
Збруев — лауреат Государственной премии РФ и премии города Москвы. Родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году окончил Театральное училище им. Щукина, был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»). Сейчас задействован в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад».
В кино Збруев дебютировал в фильме «Мой младший брат», который вышел на экраны в 1962 году. Снялся более чем в 60 картинах, в том числе «Большая перемена», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Ты у меня одна», «Все будет хорошо», «Батальоны просят огня», «О любви», «Успех».