Александр Збруев сообщил, что чувствует себя хорошо

«Да, это правда. Самочувствие у меня нормальное», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о его возвращении в театр. Он добавил, что 25 марта сыграет в спектакле «Одна и один» режиссера и художественного руководителя учреждения Константина Богомолова.