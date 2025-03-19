19 марта 2025 Источник: Кино Mail

Чем закончился сериал «Преступление и наказание»: итоги финальной серии, герои, продолжение

Федор Михайлович Достоевский — один из тех писателей, кто прославил русскую литературу на весь мир. В 2024 году на экраны вышел новый сериал «Преступление и наказание», который привлек внимание своей попыткой адаптировать знаменитый роман под современную реальность. Этот проект стал одной из самых обсуждаемых кинопремьер года, вызвав ожесточенные споры среди критиков и зрителей. Расскажем, чем закончился сериал «Преступление и наказание» и почему он запомнился зрителям.