Создатели сериала «Преступление и наказание» взяли на себя смелую задачу – перенести сюжет культового произведения в современный мир, сохранив при этом философскую глубину оригинала. Расскажем подробнее, чем закончился сериал «Преступление и наказание».
Описание последней серии сериала «Преступление и наказание»: итоги первого сезона
Сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева представляет собой драматический триллер, вдохновленный одноименным романом Федора Михайловича Достоевского, но адаптированный под реалии 21 века.
Разумихин приехал на встречу с Дуней. Она попросила его быть с ней честным, так как узнала правду о преступлении брата. Свидригайлов, напившись после отказа Дуни, встретил вооруженного Раскольникова (Иван Янковский). Он посмеялся над юношей и предложил ему два выхода: застрелиться или уехать в Америку.
Раскольников встретился с Порфирием Петровичем на крыше дома. Следователь напрямую обвинил его в убийстве и предложил сознаться, обещая минимальный срок. Однако Родион отказался.
В комнате Сони он встретил свою мать и сестру. В помешательстве мать сказала о его статьях, а Дуня заверила, что они будут его любить в любом случае. После их ухода Родион решил сдаться. Соня обрадовалась его раскаянию, считая это первым шагом к искуплению.
Свидригайлов выстрелил себе в голову. Раскольников проник в полицейский участок и также совершил самоубийство.
Как сложилась судьба героев
Несмотря на то что авторы сериала «Преступление и наказание» адаптировали происходящее под современные реалии, личности героев не претерпели сильных изменений, ведь в романе Ф. М. Достоевского были затронуты вечные темы и проблемы.
Родион Раскольников
Главный герой сериала. По природе благородный и честный человек, который загнал себя в ловушку собственной гордости и разрушительной теории о сверхчеловеке. Ради этой идеи и из-за бедственного положения пошел на убийство. В отличие от романа Ф. М. Достоевского, в сериале Родион не смог достичь покаяния и прийти к вере и гармонии.
Соня Мармеладова
Добрая и сердечная девушка, которая пошла на все ради помощи ближнему, даже преступила себя и стала проституткой. Соня Мармеладова (Алена Михайлова) искренне полюбила Родиона Раскольникова и была готова помочь ему спастись. Однако он не смог найти в себе силы на это, и девушка в финале осталась совершенно одна.
Дуня Раскольникова
Честная и сильная духом девушка, которая помогает всей своей семье, работает за троих. Дуня Раскольникова (Любовь Аксенова) не смогла переступить через себя и выйти замуж за нелюбимого Лужина. В финале она осталась вместе с Дмитрием Разумихиным.
Дмитрий Разумихин
Друг Родиона Раскольникова. Сердечный человек, который стремится всем помочь: и Родиону, и Дуне, и Соне. Дмитрий Разумихин (Тихон Жизневский) отличается внутренним оптимизмом: находится в похожих с Раскольниковым обстоятельствах, но сохраняет присутствие духа.
Аркадий Свидригайлов
По авторской задумке, Аркадий Свидригайлов (Владислав Абашин) — это двойник Раскольникова, на его примере герой видит, что бывает, когда считаешь себя центром вселенной и сверхчеловеком. В жизни Свидригайлова есть только вожделение, похоть и желание развлечься. Такое будущее могло бы ждать Родиона. В сериале Раскольников не нашел в себе сил исправить ситуацию покаянием, а решил пойти на самоубийство, как и Свидригайлов.
Порфирий Петрович
Опытный следователь Порфирий Петрович (Владимир Мишуков), который сразу понимает, кто убил старуху. Для него дела — не человеческие трагедии, а скорее игра, ведь он за свою карьеру видел столько убийств. Его ледяное спокойствие пугает и нервирует Родиона Раскольникова, а Порфирий Петрович читает преступника как открытую книгу.
Будет ли продолжение сериала «Преступление и наказание»
На данный момент создатели сериала не объявляли о продолжении. К тому же картина основана на законченном литературном произведении.
Однако, учитывая неоднозначные отзывы и обсуждения среди зрителей, возможны различные варианты развития событий. Некоторые предполагают, что может появиться спин-офф, посвященный другим персонажам. Например, в следующих сезонах может быть раскрыта судьба Сони Мармеладовой, которая осталась без всякой помощи с братьями и сестрами на руках. Кроме того, зрителям может быть интересно следить за взаимоотношениями Дуни Раскольниковой и Дмитрия Разумихина, которые вместе будут справляться со смертью близкого человека и преодолевать тяжелые жизненные обстоятельства.