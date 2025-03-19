Звезда «Кухни» показала своего единственного сына

У актрисы также есть 14-летняя дочь от брака с бизнесменом Александром Пляцевым. Супруги расстались в 2015 году. Звезда признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка. По словам знаменитости, с Пляцевым продолжают общение также ее родители, и она видит в этом только позитивные стороны.