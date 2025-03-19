Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Кухни» показала своего единственного сына

Актриса Елена Подкаминская выложила фото подросшего сына в соцсети

Актриса Елена Подкаминская, известная по роли в сериале «Кухня», показала своего подросшего сына. Звезда поделилась в соцсетях кадрами с праздника в честь пятилетия Александра.

Сын Елены Подкаминской Александр, фото: соцсети
Сын Елены Подкаминской Александр, фото: соцсети

«Наконец-то мы, победив все вирусы, смогли отпраздновать день рождения Саши в наших лучших традициях. Дети счастливы, и для меня это самое главное», — отметила артистка.

В 2017 году Подкаминская вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина. У пары двое общих детей: помимо Александра, они воспитывают дочь Еву. По словам артистки, ее супруг избегает публичности, поэтому она не делится снимками с ним в соцсетях и редко рассказывает об их семейной жизни в интервью.

У актрисы также есть 14-летняя дочь от брака с бизнесменом Александром Пляцевым. Супруги расстались в 2015 году. Звезда признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка. По словам знаменитости, с Пляцевым продолжают общение также ее родители, и она видит в этом только позитивные стороны.

Ранее Подкаминская показала редкие фото с мамой.