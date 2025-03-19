Звезда «Кухни» показала своего единственного сына

Актриса Елена Подкаминская, известная по роли в сериале «Кухня», показала своего подросшего сына. Звезда поделилась в соцсетях кадрами с праздника в честь пятилетия Александра.
«Наконец-то мы, победив все вирусы, смогли отпраздновать день рождения Саши в наших лучших традициях. Дети счастливы, и для меня это самое главное», — отметила артистка.
В 2017 году Подкаминская вышла замуж за бизнесмена Дениса Гущина. У пары двое общих детей: помимо Александра, они воспитывают дочь Еву. По словам артистки, ее супруг избегает публичности, поэтому она не делится снимками с ним в соцсетях и редко рассказывает об их семейной жизни в интервью.
У актрисы также есть 14-летняя дочь от брака с бизнесменом Александром Пляцевым. Супруги расстались в 2015 году. Звезда признавалась поклонникам, что бывший муж прекрасный человек и отец для Полины, поэтому они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают ребенка. По словам знаменитости, с Пляцевым продолжают общение также ее родители, и она видит в этом только позитивные стороны.
Ранее Подкаминская показала редкие фото с мамой.