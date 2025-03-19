Дочь Пересильд показала фото с Ваней Дмитриенко на фоне слухов о романе

Актриса Анна Пересильд показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с певцом Ваней Дмитриенко после слухов об их романе.
На снимке знаменитость сидела на руках у Вани Дмитриенко и обнимала его. Актриса была одета в белое корсетное платье, колготки в тон и сапоги. Поп-исполнитель был запечатлен в красной водолазке, черных широких джинсах и кроссовках.
В январе Дмитриенко опубликовал в личном блоге отрывок из своего клипа, в котором снялась Пересильд. В ролике певец и актриса повторили сцену из фильма «500 дней лета», где главный герой слушает музыку в лифте и встречает свою будущую возлюбленную. Героиня, которую играет Анна Пересильд, спрашивает у незнакомца, играет ли у него в наушниках песня Вани Дмитриенко. Когда тот отвечает утвердительно, она признается, что ей нравится певец.
«Я люблю Ваню Дмитриенко…» — заявляет Пересильд.
В конце декабря дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с актером Ярославом Могильниковым расстались. По словам девушки, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.
Ранее Юлия Пересильд показала, как проводит время с дочерьми на Мальдивах.