Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Пересильд показала фото с Ваней Дмитриенко на фоне слухов о романе

Актриса Анна Пересильд показала кадр из клипа музыканта
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: соцсети
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: соцсетиИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Анна Пересильд показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото с певцом Ваней Дмитриенко после слухов об их романе.

На снимке знаменитость сидела на руках у Вани Дмитриенко и обнимала его. Актриса была одета в белое корсетное платье, колготки в тон и сапоги. Поп-исполнитель был запечатлен в красной водолазке, черных широких джинсах и кроссовках.

В январе Дмитриенко опубликовал в личном блоге отрывок из своего клипа, в котором снялась Пересильд. В ролике певец и актриса повторили сцену из фильма «500 дней лета», где главный герой слушает музыку в лифте и встречает свою будущую возлюбленную. Героиня, которую играет Анна Пересильд, спрашивает у незнакомца, играет ли у него в наушниках песня Вани Дмитриенко. Когда тот отвечает утвердительно, она признается, что ей нравится певец.

«Я люблю Ваню Дмитриенко…» — заявляет Пересильд.

В конце декабря дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с актером Ярославом Могильниковым расстались. По словам девушки, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.

Ранее Юлия Пересильд показала, как проводит время с дочерьми на Мальдивах.