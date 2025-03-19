Звезда «Метода Фрейда» улетела с семьей из России

Звезда «Метода Фрейда» Елена Николаева улетела с семьей из России. Актриса рассказала об этом в личном блоге, признавшись, что находится с матерью и детьми в Париже.
Знаменитость опубликовала в соцсетях кадр, снятый возле Лувра.
Николаева в 2009 году родила первенца Артемия от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника. Актриса признавалась в интервью, что беременности и восстановление после родов дались ей непросто.
Артистка впервые «познакомилась» с мигренью, которая не давала ей возможности нормально жить. Звезда боролась с приступами головной боли с помощью безуглеводной диеты, и, по словам знаменитости, этот метод не только решил проблему, но и поспособствовал быстрому похудению.
В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Звезда российских сериалов не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи. Позже Николаева призналась, что у нее появился возлюбленный, но его имя она не собирается раскрывать.
Ранее звезда «Психологинь» перестала скрывать лицо младшего сына.