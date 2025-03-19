Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Метода Фрейда» улетела с семьей из России

Актриса Елена Николаева призналась, что улетела с семьей из России
Звезда «Метода Фрейда» улетела с семьей из России
Звезда «Метода Фрейда» улетела с семьей из РоссииИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Метода Фрейда» Елена Николаева улетела с семьей из России. Актриса рассказала об этом в личном блоге, признавшись, что находится с матерью и детьми в Париже.

Знаменитость опубликовала в соцсетях кадр, снятый возле Лувра.

Николаева в 2009 году родила первенца Артемия от Константина Парфенова, с которым познакомилась в отпуске на море. А в 2012 году у пары появились дочь Вероника. Актриса признавалась в интервью, что беременности и восстановление после родов дались ей непросто.

Артистка впервые «познакомилась» с мигренью, которая не давала ей возможности нормально жить. Звезда боролась с приступами головной боли с помощью безуглеводной диеты, и, по словам знаменитости, этот метод не только решил проблему, но и поспособствовал быстрому похудению.

В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Звезда российских сериалов не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи. Позже Николаева призналась, что у нее появился возлюбленный, но его имя она не собирается раскрывать.