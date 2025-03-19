Звезда «Метода Фрейда» улетела с семьей из России

В 2019 году актриса публично заявила, что развелась с мужем. Звезда российских сериалов не стала называть причины расставания, отмечая, что это не нужно никому из членов семьи. Позже Николаева призналась, что у нее появился возлюбленный, но его имя она не собирается раскрывать.