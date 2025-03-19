Звезда «Универа» раскрыла секреты подготовки фигуры к лету

До этого знаменитость рассказала, что ей пришлось поставить свою карьеру на паузу после рождения четвертого ребенка. По ее словам, ее жизнь крутится исключительно вокруг детей, однако она не переживает из-за этого. Ее старшему сыну исполнилось 11 лет, младшему — полтора года.