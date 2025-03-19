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Гвинет Пэлтроу сравнила отношения с Питтом с романом с принцем Уильямом

Актриса вспомнила, как встречалась с Брэдом Питтом
Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт
Гвинет Пэлтроу и Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в интервью изданию Variety сравнила свои отношения с коллегой Брэдом Питтом с романом с принцем Уильямом.

После расставания знаменитости остались друзьями. Актриса в беседе с журналистом назвала своего бывшего возлюбленного «очень интересным персонажем». Артистка также намекнула, что они не смогли бы оставить свои отношения в тайне из-за популярности Питта.

«Это как встречаться, не знаю, с принцем Уильямом или что-то в этом роде. Это все равно всплывет», — заявила знаменитость.

Бывшие возлюбленные познакомились на съемочной площадке триллера «Семь», в котором сыграли супругов. После съемок актеры объявили о своем романе, а спустя год обручились. В 1997 году романтические отношения пары подошли к концу.

В мае 2023 года Пэлтроу в подкасте Call Her Daddy с Алексом Купером рассказала о сексе с Брэдом Питтом и Беном Аффлеком.

«Очень сложно выбрать. С Брэдом у нас была сильнейшая химия, чувство, что он любовь всей жизни. Ну, а Бен безупречен технически. Целуются они оба хорошо», — поделилась звезда.

Ранее 52-летняя Гвинет Пэлтроу снялась в кожаном тренче.