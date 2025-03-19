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Дочь Моники Беллуччи показала, как провела время на горнолыжном курорте

Дева Кассель снялась на горнолыжном курорте в Куршевеле

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, модель Дева Кассель снялась на горнолыжном курорте в Куршевеле. Снимками она поделилась в соцсети.

Дева Кассель, фото: соцсети
Дева Кассель, фото: соцсети
Дева Кассель, фото: соцсети
Дева Кассель, фото: соцсети
Дева Кассель, фото: соцсети
Дева Кассель, фото: соцсети

20-летняя модель дала понять, что осталась не в восторге от низких температур и снега. Дева Кассель позировала в горнолыжном костюме на горе.

«Это было холодно с вашей стороны, Moncler», — написала Кассель.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

Дева Кассель встречается с Солом Нанни. Слухи о романе пары появились в октябре 2023 года. Тогда Сол Нанни выложил в социальные сети совместное фото с моделью. На снимке он целовал Деву Кассель в шею. Позже дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя подтвердила сплетни. Она опубликовала кадры с возлюбленным и написала, что это правда.